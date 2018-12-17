В Индонезии нашли затерянную пирамиду

Гунунг Паданг расположена в индонезийской провинции Западная Ява, в 30 километрах к юго-западу от города Чианджур. Она является крупнейшим и старейшим мегалитическим комплексом во всей Юго-Восточной Азии. Представляет собой серию каменных террас на возвышенности высотой 95 метров, на которых расположено множество мегалитов из крупных прямоугольных камней. Таким образом, гора напоминает большую ступенчатую пирамиду, сложенную из более 400 ярусов.

Исследователи на конференции AGU 2018 Fall Meeting в Вашингтоне представили новые данные, подтверждающие, что вся гора является искусственным пирамидальным сооружением, а не естественным образованием. По мнению ученых, древние люди построили не только верхушку Гунунг Паданга, но и склоны горы, чья общая площадь составляет не менее 15 гектаров. Кроме того, считают археологи, второй слой, который находится на 3-4 метра ниже поверхности холма, ранее был ошибочно принят за естественную горную породу, а на самом деле это еще одна мегалитическая структура из каменных колонн.

Третий слой, находящийся на глубине 15 метров, содержит большие полости или камеры, а самый нижний, четвертый, состоит из базальтовых пород, которые имеют следы обработки инструментами.

Результаты предварительного радиоуглеродного датирования показали, что возраст первого слоя достигает 3,5 тысячи лет, второго — восемь тысяч лет, а третьего — 9,5-28 тысяч лет. По словам ученых, если результаты подтвердятся, то будут получены доказательства, что в Юго-Восточной Азии проживала достаточно развитая древняя культура.