Полада Бюльбюльоглы переизбрали на почетную должность

Как сообщает ТАСС из московской штаб-квартиры МФГС, в совместном заседании правления фонда, Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ (СГС) и Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ) приняли участие сопредседатель правления МФГС, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, председатель Совета по гуманитарному сотрудничеству, помощник президента Таджикистана Абдуджабор Рахмонзода и другие члены руководящих органов гуманитарного сотрудничества СНГ.

"Стабильность не мешает развитию", - подчеркнул Швыдкой, поздравляя чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в РФ П.Бюльбюльоглы с очередным избранием председателем правления МФГС.