Nestle банкрот?

Глобальный гигант по производству продуктов питания компания Nestle намерена сократить работающих на своих предприятиях в Германии и других европейских странах.

Как передает AWP Financial News, в мире функционируют 500 предприятий Nestle, в которых трудятся около 328 тыс. человек. Первые сокращения - примерно 500 человек, ожидаются уже в этом месяце. Планируется закрыть фабрику по производству кофе в Лудвирсбурге и пищевую лабораторию в Вейдинге. Также в рамках программы реконструкции закроется фабрика суповых кубиков и детского питания «Магги» в двух других германских городах.

Финансовым положением Nestle сильно озабочены около 4 тыс. работников двух предприятий этой компании в турецком городе Бурса. Всего в сети продаж товаров Nestle в Турции заняты 7 тыс. человек.