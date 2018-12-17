В Сирии погиб российский военный

В сирийской провинции Латакия погиб российский военнослужащий, пишет Лента.ру со ссылкой на сообщение издания Al-Masdar News.

Согласно военному отчету, погибший был десантником из России. К его гибели привел минометный обстрел позиций Сирийской арабской армии (САА) отрядами «Фронта национального освобождения» рядом с городом Кинсибба. Погибли также кадровые военные сирийской армии.

Сайт syria.liveuamap.com опубликовал имя и фотографию погибшего: это 33-летний Александр Дудченко. Новостное агентство «Астрахань-24» уточняет, что россиянин служил старшим разведчиком в ВДВ, но на момент смерти не был кадровым военным.

Минобороны РФ пока не прокомментировало произошедшее.