Ильхам Алиев запускает «Штадлеры» в Габалу

Мурад Самедов 18:50

Последние несколько лет правительство Азербайджана активно реализует в стране концепцию скоростных поездов. Доставшаяся в наследство от советской эпохи железнодорожная инфраструктура уже не отвечает требованиям времени и нуждается в коренной модернизации. Пассажирские поезда в Азербайджане по большинству направлений способны развивать скорость не более 50-60 км/ч, что в наши дни свидетельствует об отставании всего железнодорожного транспорта от мировых стандартов. «Штадлеры» запустили в Сумгаит Ситуация начала меняться в 2015 году, когда была запущена скоростная электричка Баку - Сумгаит - Баку. Это были первые комфортабельные пассажироперевозки в истории Азербайджана. Двухэтажные электропоезда «Штадлер» на этом маршруте способны развивать скорость свыше 100 км/ч. Расстояние между двумя крупнейшими городами Азербайджана поезд преодолевает за 40 минут. С учетом пробок на дорогах, автомобильный транспорт не может продемонстрировать столь высоких скоростных показателей.

Скоростная электричка Баку - Сумгаит - Баку сыграла символическую роль в транспортной системе страны. Во-первых, стало ясно, что «Азербайджанские железные дороги» за счет своих специалистов, в состоянии наладить инфраструктуру для скоростных поездов. Во-вторых, всем стало понятно, что железнодорожный транспорт в условиях Азербайджана по скорости, комфорту и безопастности способен конкурировать с автомобильным. Дальше - больше. Основываясь на уже имеющемся успешном опыте, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» создает скоростной железнодорожный маршрут Баку - Гянджа. Этот проект планируется завершить уже в начале следующего года.

Скорость поездов в данном направлении составит 100-130 километров в час, и этого уже достаточно, чтобы железнодорожные пассажироперевозки стали выгоднее и по времени, и по затратам, нежели автомобильные пути сообщения. По этому маршруту будут дважды в день следовать двухэтажные поезда вместимостью 396 человек. Как доставить туриста в Габалу? Однако особую гордость у железнодорожников вызывает инициированный президентом Ильхамом Алиевым уникальный проект скоростного маршрута Баку - Габала - Баку. Ни для кого не секрет, что в последние годы Габала превратилась в развитый туристический центр Азербайджана. При этом поток туристов в этом направлении не иссякает ни зимой, ни летом. Все это актуализировало решение логистической задачи. Тысячи и тысячи туристов необходимо быстро, комфортно и главное безопасно доставить из Баку в Габалу. Да и помимо туристов, это направление очень востребовано и среди местных жителей. С вводом в эксплуатации скоростного поезда им будут пользоваться и жители близлежащих регионов, куда местные жители едут на обычных, медлительных поездах.

В настоящее время Баку и Габалу соединяет лишь автомобильный транспорт, из-за чего периодически на перегруженной трассе случаются ДТП и не редко со смертельным исходом. Первые сообщения о намерениях правительства построить скоростную железную дорогу из Баку в Габалу появились в СМИ в начале этого года. А уже в марте ЗАО «Азербайджанские железные дороги» приступило к реализации этого уникального проекта. Особенность проекта заключается в том, что железнодорожную инфраструктуру в этом направлении в отличие от маршрутов Баку - Сумгаит и Баку - Гянджа нужно создавать с нуля. Сначала скоростной поезд по маршруту Баку - Беюк-Кясик отправится до станции Ляки, что в 268 км от столицы. Ну а оттуда в сторону Габалы будет проложена отдельная ветка протяженностью в 43 километра. Железная дорога из Баку до станции Ляки уже в рамках проекта по запуску скоростных поездов в Гянджу уже готова к эксплуатации, так что для реализации нового проекта остается построить дорогу непосредственно в Габалу. Президент выделяет 30 миллионов 11 декабря президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству железнодорожной линии Ляки - Габала. Таким образом проект приобрел реальную основу.

Согласно распоряжению президента, в целях подготовки проектно-сметной документации строительства железнодорожной линии Ляки - Габала, отчуждения земель, подпадающих под строительство, и проведения ремонтных работ, из суммы, предусмотренной в документе «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденном распоряжением президента 22 января 2018 года, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» будет выделено 30 миллионов манатов. Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении. Строительство участка железной дороги Ляки – Габала затруднено сложным горным рельефом местности и необходимостью большого числа искусственных сооружений - более 115. В частности, участок 23-37-й километр проходит по горной местности, где нужно будет осуществить срезы горных пород.

Вместе с тем опыт уже имеется - азербайджанским железнодорожникам удалось преодолеть сложности и проложить путь в 4 км от станции Ляки. В настоящее время ведутся земляные работы вдоль всей будущей железнодорожной магистрали. Как известно, прокладка железной дороги является крайне сложным и дорогостоящим процессом. Под железнодорожным полотном необходимо укреплять грунт. Для этого сначала снимают двухметровый слой земли, засыпают в полученное углубление горные породы и только после этого начинается сооружение насыпи для прокладки рельсов. В немалом количестве следует возвести и технические объекты – мосты и водопропускные трубопроводы, специальные переходы для животных и др.

Работы ведутся ускоренными темпами и одновременно на нескольких участках будущей линии Ляки – Габала. Так, на 7-м км уже завершено строительства автомобильного тоннеля, железнодорожный мост через автомобильную трассу Баку - Шамаха - Евлах возводится на 14-м км, а на 18-м сооружается мост над каналом Большой Ширван. На протяжении всего участка Ляки - Габала строятся специальные водоотводные и регуляционные объекты, так как местность изобилует мелиорационными каналами.

Особое забота строителей – местное население. Проект разработан так, чтобы проживающим на месте будущей трассы был нанесен минимальный ущерб. Приходится учитывать даже, казалось бы, не очень серьезные их пожелания. Рассказывают, что земельные работы на одном участке пришлось приостановить, потому что на участке у местного жителя были посажены баклажаны. На все уговоры железнодорожников выплатить компенсацию за будущий урожай, фермер отвечал отказом. Делать нечего, пришлось ждать, пока он соберет овощи. После сдачи железной дороги в эксплуатацию, а это планируется сделать к концу 2019 года, из центра Баку до аэропорта в Габале можно будет доехать за 2,5-3 часа. Общая же протяженность пути составит 311 км. По маршруту, развивая скорость до 120-140 км, будут курсировать железнодорожные экспрессы «Штадлер» вместимостью 367 пассажиров.