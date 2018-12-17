США предложили талибам перемирие
США предложили представителям радикального движения «Талибан» заключить мирный договор сроком на шесть месяцев. Об этом пишет The News International.
По данным издания, Вашингтон также предложил талибам стать частью политической системы Афганистана.
Как отмечается, представители «Талибана» выдвинули ряд условий для заключения перемирия.
При этом талибы, в частности, потребовали от США освободить всех заключенных членов организации.
«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран.