В США создали космические войска
Президент США Дональд Трамп издал указ о создании командования Космическими силами в структуре ВС страны. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Белого дома, сообщает ТАСС.
Распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня. На совещании в Белом доме с членами Национального космического совета он заявил, что для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, а необходимо там доминировать. Исходя из этого, как отметил тогда президент, он и отдал указание минобороны начать формирование Космических сил.