Пашинян: «Армения заинтересована в активном сотрудничестве с USAID»

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян принял заместителя главы Агентства по международному развитию США по вопросам Европы и Евразии Брока Бирмана, сообщает Новости Армении.

На встрече Пашинян отметил, что правительство Армении последовательно и решительно продолжит реализацию институциональных реформ, направленных на развитие демократических институтов, подчеркнув важность Агентства по международному развитию США в этом контексте.

«Наша цель превратить политическую революцию в экономическую, и на пути реализации этих важнейших изменений заинтересованы в активном сотрудничестве с Международным агентством развития США. Наша шаги направлены на укрепление демократии, улучшение бизнес- среды, привлечение инвестиций, развитие гражданского общества», - отметил Пашинян.

По его словам, правительство Армении заинтересовано в развитии экономического сотрудничества и увеличении объемов товарооборота.

«Агентство по международному развитию США готово работать с правительством Армении в области укрепления демократических институтов, борьбе с коррупцией и стимулировании инвестиций», - заявил Брок Бирман.