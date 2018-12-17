А вслед за верблюдами на парад в столице Катара подтянулись и более современные вооружения. pic.twitter.com/71xG5Nrodg

Военные всех родов войск, включая морской спецназ эмира, подразделения по борьбе с терроризмом и химические войска, прошлись по набережной Дохи, где были установлены трибуны для руководства государства и военного командования.

Демонстрация военной техники и разных родов войск заняла два часа.

Военно-воздушные силы Катара устроили в небе над Дохой показательные полеты, в которых приняли участие новейшие истребители, поступившие на вооружение Катара - Eurofigher Typhoon. Одновременно по набережной столицы Катара прошла тяжелая бронетехника. Во время парада военные также продемонстрировали американскую систему ПРО Patriot, которая стоит на службе у Катара. Проход женских подразделений из системы МВД Катара с белыми винтовками в руках зрители на трибунах встретили громкими аплодисментами и криками поддержки.

Завершающей частью парада стал проход конных подразделений, которые используют для службы чистокровных арабских скакунов, а также военных на верблюдах.

Как сказал РИА Новости представитель правительственного медиа-офиса Катара, парад в Национальный день продемонстрировал эволюцию катарских вооруженных сил за 47 лет существования эмирата - от войск на верблюдах до военных, вооруженных самой современной военной техникой.

"Катар - очень молодая страна, но сумел за такой короткий срок пройти невероятный путь развития, что, в том числе, отразилось на состоянии его вооруженных сил, которые в настоящий момент готовы отразить любую внешнюю угрозу", - отметил собеседник агентства.