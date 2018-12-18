Горбачев ответил Путину

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с РИА Новости опроверг утверждение российского лидера Владимира Путина о том, что Советский Союз в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) пошел на одностороннее разоружение.

Горбачев высказал мнение, что главу государства могли неправильно проинформировать. «Никакого одностороннего разоружения не было. Согласно Договору РСМД были уничтожены сотни ракет — как советских, так и американских», - напомнил он.

На высказывание Путина о том, что соглашение не предусматривает ликвидации ракет морского и воздушного базирования, Горбачев ответил, что такое оружие охватывалось Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ-I был подписан в июле 1991 года, сейчас его функции выполняет Договор СНВ-III). Политик также подчеркнул, что все решения по разоружению тщательно прорабатывались высшим военным руководством СССР.

Напомним, что 18 декабря Владимир Путин, выступая на заседании расширенной коллегии Минобороны, заявил, что заключение ДРСМД стало односторонним разоружением для Советского Союза. Зачем руководство СССР пошло на этот шаг, «одному богу известно», сказал президент России.