Трамп продлил санкции против Гульнары Каримовой и сына генпрокурора России

Президент США Дональд Трамп во вторник постановил продлить на один год действие указа, в соответствии с которым в декабре 2017 года были введены санкции в том числе против сына генерального прокурора РФ Артема Чайки и старшей дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома, сообщает ТАСС.

В нем Трамп постановил "продлить на один год режим чрезвычайного положения, прописанного в исполнительном указе 13818 и связанного с серьезными нарушениями прав человека и коррупцией".

21 декабря 2017 года Трамп объявил о введении финансовых санкций и визовых ограничений в отношении ряда лиц, включая Артема Чайку, Гульнару Каримову и экс-руководителя украинского спецподразделения "Беркут" Сергея Кусюка. По его словам, эти рестрикции были введены в рамках так называемого Глобального акта Магнитского, а в общей сложности под предусмотренными им санкциями находятся 13 лиц и 39 связанных с ними предприятий.