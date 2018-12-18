США вышли из ракетного соглашения с Россией

"По двусторонним каналам нам на высоком политическом уровне подтвердили, что данное решение окончательное и не является приглашением к диалогу", - сказал Рябков.

США подтвердили России, что решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) окончательное, заявил в интервью газете "Коммерсант" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, в Вашингтоне "особо не скрывалось, что дело не столько в проблемах между США и Россией, сколько в желании американцев в целом избавиться от неудобных для них договорных запретов".

По оценке Вашингтона, ДРСМД "существенно ограничивает военные возможности США в проекции на страны, обладающие арсеналами наземных ракет средней и меньшей дальности и представляющие в глазах Вашингтона угрозу американским интересам".

"Прямо указывается на Китай, Иран и КНДР", - пояснил замглавы МИД РФ.

"Мы вынуждены исходить из того, что вне зависимости от мнения и действий России, других участников Договора о РСМД и третьих стран, США будут целенаправленно двигаться в сторону его денонсации", - подчеркнул Рябков.

По словам дипломата, планы США по приостановке действия ДРСМД - не более чем политические игры с общественным мнением и ключевыми союзниками по НАТО, "которые, похоже, и уговорили Вашингтон взять двухмесячную паузу".

"Это время американцы, видимо, намерены потратить на военно-технические приготовления и попытки перенаправить на нас критическую реакцию хотя бы части мирового сообщества. Хотелось бы ошибаться, но факты неумолимо говорят в пользу этой версии", - заключил Рябков.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении соглашения о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору.