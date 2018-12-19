Глава Азербайджанского государства выразил удовлетворение тем, что Сергей Морозов спустя непродолжительное время после назначения на эту должность совершил визит в Баку, и расценил это как проявление успешного сотрудничества.

Между Азербайджаном и Астраханью существуют исторические связи. Сегодня сотрудничество расширяется, реализуются совместные проекты, все это служит дальнейшему укреплению дружественных отношений между Азербайджаном и Россией. Об этом на встрече с исполняющим обязанности губернатора Астраханской области РФ Сергеем Морозовым сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев .

Отметив, что в Астрахани функционирует Азербайджанский деловой центр, а в Баку началось строительство Астраханского делового центра, глава государства выразил удовлетворение хорошим уровнем сотрудничества в области образования и культуры, отметив, что есть большие перспективы для расширения связей в сфере туризма.

В свою очередь и.о. губернатора Астраханской области Сергей Морозов выразил признательность за добрые слова и оказанный прием, сказав, что свой первый визит он совершает в Азербайджан. Подчеркнув успешное развитие сотрудничества между Астраханской областью и Азербайджаном в различных областях, Сергей Морозов сказал, что это служит развитию российско-азербайджанских двусторонних отношений.

Затем Сергей Морозов за большой вклад в развитие плодотворного сотрудничества и укрепление дружественных отношений между Астраханской областью и Азербайджаном вручил президенту Ильхаму Алиеву орден «За заслуги перед Астраханской областью».

* * * 11:49

Президент Ильхам Алиев принял находящуюся в Баку с визитом делегацию во главе с исполняющим обязанности губернатора Астраханской области РФ Сергеем Морозовым, сообщает АзерТАдж.