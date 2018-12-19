Глава Астрахани на переговорах с Ильхамом Алиевым фото, обновлено 18:20
Между Азербайджаном и Астраханью существуют исторические связи. Сегодня сотрудничество расширяется, реализуются совместные проекты, все это служит дальнейшему укреплению дружественных отношений между Азербайджаном и Россией. Об этом на встрече с исполняющим обязанности губернатора Астраханской области РФ Сергеем Морозовым сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Глава Азербайджанского государства выразил удовлетворение тем, что Сергей Морозов спустя непродолжительное время после назначения на эту должность совершил визит в Баку, и расценил это как проявление успешного сотрудничества.
Отметив, что в Астрахани функционирует Азербайджанский деловой центр, а в Баку началось строительство Астраханского делового центра, глава государства выразил удовлетворение хорошим уровнем сотрудничества в области образования и культуры, отметив, что есть большие перспективы для расширения связей в сфере туризма.
В свою очередь и.о. губернатора Астраханской области Сергей Морозов выразил признательность за добрые слова и оказанный прием, сказав, что свой первый визит он совершает в Азербайджан. Подчеркнув успешное развитие сотрудничества между Астраханской областью и Азербайджаном в различных областях, Сергей Морозов сказал, что это служит развитию российско-азербайджанских двусторонних отношений.
Затем Сергей Морозов за большой вклад в развитие плодотворного сотрудничества и укрепление дружественных отношений между Астраханской областью и Азербайджаном вручил президенту Ильхаму Алиеву орден «За заслуги перед Астраханской областью».
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Президент Ильхам Алиев принял находящуюся в Баку с визитом делегацию во главе с исполняющим обязанности губернатора Астраханской области РФ Сергеем Морозовым, сообщает АзерТАдж.