За коррупцию уволили свыше 100 таможенников

В 2018 году Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана уволил свыше 100 сотрудников по фактам коррупции. Об этом сказал журналистам в среду председатель ГТК Сафар Мехтиев.

По его словам, всего за этот год было выявлено свыше 30 фактов коррупции в таможенной системе. Информация по фактам с уголовной составляющей была передана в соответствующие органы.

Мехтиев подчеркнул, что возглавляемое им ведомство продолжит борьбу с коррупцией в таможенных органах.

Также он затронул борьбу с контрабандой товаров, отметив, что за год было возбуждено свыше 500 уголовных дел по этим фактам. В результате проведенных мер были изъяты 1,2 тонны наркотиков.

Что касается будущей деятельности структуры, то, по словам главы ГТК, основными задачами станут упрощение торговли, а также минимизация контактов между сотрудниками таможенных органов и представителями бизнеса.