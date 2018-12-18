Киргизия заявила о поддержке кандидата Лукашенко в ОДКБ

Киргизия поддерживает назначение генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности госсекретаря Совбеза Беларуси Станислава Зася, сказал киргизский президент Сооронбай Жээнбеков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"В этом году председательство в ОДКБ перешло к Киргизии, я уже принял секретаря Совбеза Беларуси Станислава Зася, мы переговорили, и я подписал решение", - заявил С. Жээнбеков.

"Я считаю, что мы не должны оставлять без генсека такую важную и нужную организацию, как ОДКБ", - подчеркнул киргизский лидер.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

Ереван настаивает на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.

В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.