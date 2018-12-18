В России ликвидировали готовивших теракт боевиков ИГИЛ
В Ставрополе ФСБ ликвидировала членов международной террористической организации "Исламское государство", которые оказали вооруженное сопротивление при задержании, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"При попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ России... Ответным огнем члены организации "Исламское государство" были нейтрализованы", - сказали в ЦОС.
По данным ФСБ, уничтоженные боевики готовили теракт — были возбуждены уголовные дела о покушении на теракт организованной группой, участии в деятельности террористической организации, а также о незаконном обороте оружия и боеприпасов.
Пострадавших среди сотрудников ФСБ нет.