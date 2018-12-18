Больше половины россиян сожалеют о распаде СССР

Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за 10 лет, составив 66%. Об этом свидетельствует опрос «Левада-центра», итоги которого опубликовали «Ведомости».

Доля тех, кто считает, что развала СССР можно было бы избежать, достигла 60%, что стало максимумом за 13 лет опросов.

Чаще других о распаде СССР сожалеют люди старше 55 лет, но такие настроения растут и среди молодых россиян в возрасте 18-24 лет.

Среди главных причин, почему россиянам не хватает СССР, опрошенные назвали то, что в 1991 году была разрушена единая экономическая система (52%), а люди потеряли чувство принадлежности к великой державе (36%). Каждый третий (31%) также сказал о росте взаимного недоверия и ожесточенности.