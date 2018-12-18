Президент: глава таможни мне друг, но истина дороже

Выступая на пресс-конференции в Бишкеке президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков затронул тему борьбы с коррупцией. В частности, он напомнил о задержании в Баку Адамкула Жунусова, который в период с 2013 по 2016 год занимал должность председателя Государственной таможенной службы КР.

«Я с А.Жунусовым был в хороших отношениях, но видите, его недавно поймали, привезут скоро», - рассказал глава государства журналистам.

По его словам, такое отношение диктует закон.

«Если выборочно бороться с коррупцией, то эта палка вернется ко мне и ударит по мне. Так нельзя», - заключил президент.

Отметим, что Адамкул Жунусов обвиняется в коррупции и был объявлен в розыск по линии Интерпола. Некоторое время он скрывался в Нью-Йорке, после чего прилетел в Баку. Беглый чиновник был задержан в Международном аэропорту Гейдар Алиев и ожидает своей экстрадиции в Кыргызстан.