Созданное по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям ASAN Xidmət стало брендом в сфере госуслуг.

ASAN Xidmət составил успешную "дорожную карту" по повышению прозрачности, борьбе с коррупцией и внедрению инноваций в области оказания услуг.

Эта "дорожная карта", вобравшая в себя муравьиную философию, отображена в новом маскоте ASAN Xidmət. Муравей олицетворяет трудолюбие, ответственность, позитив и умение работать в команде.

Маскота назвали Mr.ASANT. Название создано из комбинации слов ASAN и ANT (в переводе с английского - муравей).