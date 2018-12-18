ASAN отправляет муравья на борьбу с коррупцией фото; видео
Созданное по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям ASAN Xidmət стало брендом в сфере госуслуг.
ASAN Xidmət составил успешную "дорожную карту" по повышению прозрачности, борьбе с коррупцией и внедрению инноваций в области оказания услуг.
Эта "дорожная карта", вобравшая в себя муравьиную философию, отображена в новом маскоте ASAN Xidmət. Муравей олицетворяет трудолюбие, ответственность, позитив и умение работать в команде.
Маскота назвали Mr.ASANT. Название создано из комбинации слов ASAN и ANT (в переводе с английского - муравей).
Муравьи никогда не сдаются, строят планы на будущее.
Mr.ASANT, олицетворяющий собой все вышеназванные качества, стал новым лицом ASAN xidmət. Он станет проводником просветительства и информированности, будет содействовать гражданам и, подобно другу, будет всегда рядом.