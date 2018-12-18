На церемонии открытия были представлены мебель, предметы интерьера, обои, ткани, люстры от ведущих итальянских и испанских компаний.

Несмотря на то, что компания работает с октября прошлого года, она сумела добиться успехов на азербайджанском рынке.

Отметим, что Rich Interior предлагает широкий ассортимент продукции, которая удовлетворит все ваши пожелания. В дополнение к дизайну, мебель обеспечивает максимальный комфорт.

Если вы хотите видеть комнаты вашего дома впечатляющими и уютными, то вам стоит, не задумываясь, посетить новый отдел Rich - Home Fashion.

С дополнительной информацией можете ознакомиться на сайте www.rich.az .

Контакты: Азербайджан, город Баку, Низаминский район, проспект Бабека, 31H, AZ1031; (+994) 12 565-6065; (+994) 50 711-1010