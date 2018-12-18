Эльнур Мамедов 13:55

Под конец года Милли Меджлис утвердил законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс", о революционном характере которых много говорили до этого и члены правительства, и депутаты. Главный смысл их сводится к устранению неформальных трудовых отношений, важности решения проблем, имеющихся в сфере оформления трудовых отношений, защиты трудовых и социальных прав. Цель, побудившая правительство к этому шагу, связана с тем, что неформальная занятость создает серьезные препятствия для регулирования рынка занятости, осуществления налоговых, социально-страховых и других принудительных выплат, а также наличия у работников будущих прав на социальное обеспечение.

Серьезные шаги для устранения неформальных трудовых отношений в Азербайджане предпринимались и ранее, но нынешние коренные реформы в налоговой сфере дадут серьезный толчок устранению неофициальной занятости уже с начала нового года. Это достаточно смелый шаг со стороны государства, которое фактически отказывается от части доходов госбюджета на определенный промежуток времени. Но стране необходимы прозрачность в экономике, сокращение теневой экономики, с этой целью создаются стимулы для предпринимателей. Реформы касаются вопроса распределения взносов социального страхования между работниками и работодателями, причем в пользу последних. И теперь работодатели тоже должны поддержать этот шаг правительства. На первых порах все это может привести к снижению доходов бюджета, но даже после этого значительного роста трансфертов из Нефтяного фонда, как ранее отметил министр финансов Самир Шарифов, не будет. Правительство провело все необходимые расчеты и само в состоянии с этим справиться. А вот министр налогов Микаил Джаббаров уже в ходе обсуждения в Милли Меджлисе изменений подчеркнул, что изменения в Налоговый кодекс, включенный в бюджетный пакет 2019 года, охватят пять важных направлений.

Что же это за направления? - поддержка предпринимательства (важно для поддержания экономического развития) и расширение прав налогоплательщиков: - сокращение масштабов "теневой экономики" и обеспечение прозрачности экономики, которое не ограничивается лишь пополнением доходной части госбюджета; - расширение налогооблагаемой базы; - применение налоговых льгот для повышения экономической эффективности; - модернизация налогового администрирования. Но это всего лишь общие выражения, каждое из которых требует особого комментария. Сегодня в стране действуют два вида выплат с заработной платой. Это подоходный налог и отчисления физическим лицами на обязательное социальное страхование. Сбором этих налогов занимаются соответственно Минналогов и Госфонд соцзащиты (пенсионный фонд). С нового же года заниматься администрированием обоих выплат будет лишь Минналогов, что значительно упрощает этот процесс для работодателей. При этом государство идет на большой риск, так как теряет определенную часть своих доходов. Но после реформы оно ожидает уменьшения объема «теневой экономики», устранения неофициальной занятости, оживления и ускорения экономической деятельности, особенно в частном сегменте ненефтяного сектора, а также более полное обеспечение прав граждан. Это очень значимое, коренное изменение и фактически охватит каждого работника ненефтяного, негосударственного секторов. Льготы же будут ощутимы для всех. Сегодня ставка подоходного налога составляет 14% с дохода на сумму до 2,5 тыс. манатов в месяц, а выше этой суммы - 25%. А с 1 января сроком на 7 лет планируется предоставить 100%-ную льготу на подоходный налог с зарплаты наемных работников, работающих в ненефтегазовом и частном секторах. Причем, льгота будет распространяться на зарплату до 8 тыс. манатов. При зарплате выше 8 тыс. манатов льгота составит 44%. В этом случае работник будет выплачивать подоходный налог в размере 14% от суммы, превышающей 8 тыс. манатов. Согласитесь, разница действительно впечатляющая, таких масштабных льгот в Азербайджане, пожалуй, еще не было. Но и это еще не все, необлагаемая сумма для лиц, занятых во всех секторах, с 2019 года увеличивается с нынешних 173 манатов до 200 манатов. А отчисления на обязательное соцстрахование предусматривают применение дифференцированной ставки. Так, при зарплате до 200 манатов сам работник выплачивает на соцстрахование 3% от размера зарплаты, а работодатель - 22%. Если же зарплата превышает 200 манатов, то работник на соцстрахование будет выплачивать 6 манатов + 10% от суммы, превышающей 200 манатов, а работодатель - 44 маната + 15% от суммы, превышающей 200 манатов.

Много льгот предусмотрено и для субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства (МСП). В частности, им будут предоставлены долгосрочные налоговые льготы. Так, компании кластера малого и среднего бизнеса (МСБ) на 7 лет с момента регистрации в реестре МСБ освобождаются от налога на прибыль, земельного налога и от НДС. На аналогичный срок освобождается от НДС и импорт компаниями кластера МСП техники, технологического оборудования и устройств для производства или переработки. А часть доходов от предоставленных услуг предпринимателями-участниками кластера МСП, направленная на капитальные расходы, на 7 лет освобождается от налога с доходов. Микропредприниматели освобождаются от подоходного налога и налога на прибыль от 75% дохода и прибыли от предпринимательской деятельности, а юридические лица и частные предприниматели, являющиеся субъектами микропредпринимательства, освобождаются от уплаты налога на имущество.

Наряду с этим, поправки предусматривают ужесточение финансовых санкций к финансовым институтам за нарушение налогового законодательства. Так, финансовая санкция за несоблюдение требований нормативно-правовых актов, в том числе и предусматривающих обмен налоговыми и финансовыми данными по международным договорам, принятых Азербайджаном, при открытии финансовыми институтами счетов для юридических и физических лиц или оказании им финансовых услуг увеличивается в 5 раз – до 500 манатов. Поправки также ужесточают санкции к налогоплательщикам за нарушение учетной политики, повышение ставок акцизов на импорт автомобилей, применение акцизов на импорт автобусов, изменения в системе взимания упрощенного налога и др. С будущего года еще на пять лет продлевается срок налоговых льгот, предоставляемых в сельском хозяйстве. Скажем откровенно, налоговые льготы применяются во многих сферах экономики страны. И ясно, если государство применяет налоговые льготы, отказываясь от какой-то части своих доходов, то ожидает роста отдачи, то есть экономической эффективности. А в данном случае государство идет на очень большие льготы. Фактически такой важный шаг предусматривается дополнительно к тем льготам, которые уже были предоставлены в минувшие годы для развития и поддержки ненефтяного сектора. И что особо следует подчеркнуть, базу налогообложения планируется расширять не путем повышения налогового бремени, а привлечением к налогообложению тех, кто работает в «тени». Именно это обстоятельство занимает главное место среди предлагаемых изменений по уменьшению фискального бремени на зарплату – «таково поручение президента Ильхама Алиева», отмечает министр Джаббаров. Вот в этом и заключается тайна налоговой революции главы государства. Не простым повышением налогового бремени, что всегда вызывает недовольство населения, решил он пополнять госбюджет, а расширением охвата налогоплательщиков. Нам ли это не знать, сколько сегодня рабочих мест, спрятано «в тень», скрыто от официальных органов. В результате неофициальной заработной платы и рабочих мест работники, которые трудятся в «теневой экономике», фактически остаются в стороне от системы соцстрахования и пенсионного обеспечения.