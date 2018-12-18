Погода на завтра: дожди, ветер, снег

В Баку и на Апшероне температура воздуха ночью составит 5-7, днем 8-10 градусов тепла.

В Баку и на Апшеронском полуострове завтра временами ожидаются дожди, местами ливневые, прогнозируется порывистый юго-восточный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление снизится с 773 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 85-95%.

В западных районах Азербайджана днем в основном без осадков. В восточных районах, вечером уже и в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, в горных и предгорных районах - снег, местами сильный. Местами туман. Ожидается временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-5, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 2-х градусов мороза до 3-х градусов тепла.