Анкара не откажется от С-400 в пользу американских Patriot

Планы Турции по покупке у США ракетных систем Patriot не означают, что Анкара откажется от приобретения российских С-400, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией турецких официальных лиц.

"Турция планирует купить как системы Patriot, так и российские С-400, заявили два представителя турецкого руководства, знакомых с оборонной политикой своей страны", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Пентагон сообщил, что Госдеп одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на $3,5 млрд. В связи с этим в американских СМИ появилась информация о том, что Турция пообещала предоставить США доступ их технического персонала к российским системам С-400. В Кремле, однако, эти сведения опровергли.