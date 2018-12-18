Россия отвела иранские войска от границы с Израилем

Россия посодействовала отводу находящихся в Сирии иранских военных от границы с Израилем, рассказал в интервью РИА "Новости" помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

По его словам, «иранские военные передали контроль над южной зоной деэскалации сирийским войскам и были отведены на 100 километров от линии разъединения» именно из-за усилий Москвы.

Венедиктов считает, что это серьезный вклад в стабилизацию ирано-израильских отношений, и еврейскому государству нужно предпринять ответные встречные шаги.

Израиль и США активно требуют ухода из Сирии иранских военных. В еврейском государстве неоднократно указывали, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю движением «Хезболла».