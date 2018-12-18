Новая эра в азербайджанской медицине - непрерывное медицинское образование Фото
Начиная с 2017 года в системе медицинского образования начался переходный период. Об этом сегодня в своем выступлении на конференции «Вовлечение профессиональных медицинских союзов и ассоциаций в развитие медицинской науки и здравоохранения страны», организованной Минздравом, сказал заместитель министра здравоохранения Рагим Алиев.
Заместитель министра сказал, что в Азербайджане насчитываются свыше 50-ти профессиональных медицинских союзов и ассоциаций. Для активизации деятельности этих организаций и применения этой системы им следует оказать поддержку.
Заместитель начальника Отдела организации медицинской помощи Минздрава Набиль Сеидов сказал, что основная цель сегодняшней конференции заключается в усовершенствовании системы профессиональных медицинских союзов и ассоциаций, усилении их роли в формировании медицинской политики, претворении ее в жизнь и внедрении в практику медицинских новшеств и достижений.
Член комитета здравоохранения Милли Меджлиса Ильхам Мамедов рассказал участникам конференции о проведенных мероприятиях в сфере развития медицины и об обсуждаемых сейчас проектах.
Ректор Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А.Алиева Назим Гасымов сказал, что непрерывное медицинское образование является революционным новшеством.
«Непрерывное медицинское образование начинается в день получения специалистом диплома о высшем медицинском образовании и продолжается на протяжении всей профессиональной карьеры врача. Врач, начиная со дня получения диплома старается развивать свои профессиональные знания и навыки. Эта система дает врачам стимул для работы над собой и заинтересовывает их в усовершенствовании своих знаний и навыков», - сказал Н.Гасымов.
Ректор Азербайджанского государственного медицинского университета Герай Герайбейли рассказал о роли профессиональных медицинских союзов и ассоциаций.
Участникам конференции также сообщили, что приказом министра здравоохранения №45 от 20 июня 2017 года были утверждены «Временные правила усовершенствования знаний и навыков врачей». Непрерывное медицинское образование является учебным процессом, направленным на развитие знаний, мастерства и навыков практикующих врачей. Переходный период направлен на подготовку медицинского сообщества к эффективному применению непрерывного медицинского образования.
Отметим, что в конференции приняли участие представители свыше 60-ти профессиональных медицинских союзов и ассоциаций. Участники выступили с докладами о 5-летнем периоде деятельности организаций, международном сотрудничестве и планах будущей деятельности, правовых инициативах в сфере здравоохранения, роли непрерывного медицинского образования, применении инструкций в сфере оказания первой медицинской помощи и стационарного лечения, и применения в Азербайджане системы медицинского страхования. Состоялся обмен мнениями об усилении деятельности профессиональных медицинских союзов и ассоциаций. Было принято решение о создании в Азербайджане Федерации профессиональных медицинских союзов и ассоциаций.