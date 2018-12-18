В известном онкоцентре нашли забытые более 10 лет назад тела

В Москве в национальном центре онкологии им. Блохина обнаружены несколько неопознанных тел. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, пациенты умерли больше десяти лет назад.

Сообщается, что тела четырех взрослых людей обнаружили сотрудники онкоцентра, когда наводили порядок в патологоанатомическом отделении учреждения. Пол и возраст их установить уже не удастся.

Информацию подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«В больнице проходила внутренняя проверка. В ходе нее было найдено несколько тел людей, которые скончались несколько лет назад. Они находились в морге медучреждения, их личности сейчас пытаются установить», — сказал собеседник агентства.

Онкоцентр им. Блохина в Москве является одной из крупнейших онкологических клиник в России.