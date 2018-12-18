Кустарные металлургические цеха, расположенные рядом с башней SOCAR на проспекте Гейдара Алиева, снова активизировались. Местные жители сегодня утром наблюдали густой черный дым, который в результате плавки металлических отходов выпускают цеха, расположенные на территории ОАО Bakı Elektriktökmə.

По словам местных жителей, отправивших данные видеокадры в редакцию haqqin.az, в результате деятельности этих цехов по всей округе распространился едкий запах, и люди не могут дышать.

Редакция haqqin.az перенаправила видеокадры в Министерство экологии и природных ресурсов. В министерстве заверили, что их сотрудники уже отправились на проверку этих цехов.

Напомним, что ранее репортерская группа haqqin.az уже посещала два кустарных металлургических цеха, которые функционируют на территории ОАО Bakı Elektriktökmə, которое контролируется Госкомитетом по имущественным вопросам. Эти два цеха, известные в народе как «Цех Магомеда» и «Цех Валеха» занимаются кустарным производством арматуры и некоторых полуфабрикатов.