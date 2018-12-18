Запуск нового аэропорта Стамбула вновь отложен

Перевод всех внутренних и международных рейсов из стамбульского аэропорта Ататюрка в недавно построенный хаб на северо-западе турецкого мегаполиса вновь отложен, пишет немецкая газета Handelsblatt,

Издание, ссылаясь на источники в компании-операторе и в отрасли воздушных перевозок, сообщает, что полноценный запуск нового аэропорта перенесен с января на март.

Согласно этим данным, решение о переносе принято на заседании 17 декабря и связано с техническими вопросами.

Ранее планировалось, что в новогоднюю ночь все пассажирские и грузовые рейсы должны были осуществляться из нового аэропорта Стамбула. По планам, он должен стать одним из самых крупных авиаузлов в мире. На начальном этапе пассажиропоток должен составить около 90 млн человек в год, в среднесрочной перспективе увеличиться до 150 млн.