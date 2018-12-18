После вчерашней заметки haqqin.az о новой трансформации штатного критика SOCAR Мирвари Гахраманлы, с нашей новой героиней произошла очередная метаморфоза. За считанные дни мейданутая правозащитница вновь переродилась. Что же происходит с госпожой М.Гахраманлы?! На своей странице в фейсбуке штатный критик SOCAR обрушилась на нас с нецензурной бранью. Но мы не станем комментировать воспитание и поведение пожилой базарной бабы. Толстой писал, что после пяти лет воспитывать человека бессмысленно. Личность-то уже сформировалась. Да и не наша работа перевоспитывать выживших из ума правозащитниц.

Вслед за матерной бранью, Гахраманлы разразилась новой статьей в одной малотиражке. Вкратце напомним историю вопроса. Примерно месяц назад оппозиционно-эмигрантское издание Мейдан ТВ подготовило видеосюжет о расследовании анонимной совместной азербайджано-грузинской журналистской группы о низком качестве дизельного топлива, производимого на НПЗ SOCAR. Якобы расследование завершилось неутешительным выводом для правительства Азербайджана – качество нашего дизтоплива аж в 20 (!) раз ниже европейских стандартов. Позже, Министерство окружающей среды и сельского хозяйства, а также ведущая швейцарская компания по контролю над сертификациями опровергли выводы расследовательской группы. И оппозиционные блогеры представили бывшего сотрудника профкома Госнефтекомпании Гахраманлы, которая едва может отличить буровую установку от веселого буравчика, в ипостаси знаменитого азербайджанского эксперта в области нефтяной промышленности. И вот эта самая госпожа Гахраманлы из профкома бросилась критиковать дизтопливо, производимое в Азербайджане. Более того, призывать Грузию и другие страны отказаться от азербайджанской продукции.

После нашей разъяснительной статьи, Гахраманлы от своей позиции отреклась, заявив, что в интервью касалась лишь экологической проблемы и говорила о вредных выбросах на заводах Госнефтекомпании. Что же дальше? А дальше все интереснее. Сегодня Мирвари Гахраманлы на страницах малотиражек снова заявляет, что азербайджанское дизтопливо не соответствует мировым стандартам. При этом специалист в области «веселого буравчика» не приводит ни доводов, ни аргументов, ни доказательной базы. Одни огульные обвинения и омерзительная матерщина. Более того, Мирвари обвиняет нас в написании заказной статьи. А кто заказчик? Мирвари уверена, что руководство SOCAR. И снова никаких аргументов и фактов. Одна лирика и невосполнимые чувства: “А как мы друг другу в глаза посмотрим?!”. Уважаемая, спрашивается зачем нам смотреть вам в глаза? Мы хотели услышать от вас доказательства и получить ответ на главный вопрос – почему вы считаете, что азербайджанское дизельное топливо не соответствует мировым стандартам? Ответа нет.

Но у нас на руках главный результат. Мирвари Гахраманлы снова вернулась к исходной позиции. Мы не задавались целью загнать в угол несчастную пожилую женщину из профкома, возведенную на пьедестал эксперта в нефтянке. Нет, мы не задавались этой жестокой целью. Мы всего лишь хотели приоткрыть завесу чадры, под которой скрывается истинное лицо некомпетентного и необразованного человека, навязанного азербайджанской общественности в качестве известного эксперта.

А что в ответ – одни угрозы. М.Гахраманлы шантажирует нас тем, что все наши публикации направляются в дипмиссии и международные организации. Так это же прекрасно! Потенциальные грантодатели убедятся в некомпетентности и невежестве эксперта из профкома. Как можно выступать с безапелляционными заявлениями о несоответствии азербайджанских нефтепродуктов мировым стандартам без соответствующих лабораторных исследований? Не имея на руках ни документов, ни справок, ни исследований… В цивилизованных западных странах за такие заявления наказывают в судебном порядке. К сожалению, эти же цивилизованные западные страны представляют такие справедливые наказания в Азербайджане как преследования по политическим мотивам.

Обратите внимание, Мирвари Гахраманлы выдвигает целое обвинения против нефтяной промышленности Азербайджана, наносит удар по реноме Госнефтекомпании, подрывает внешнюю торговлю целой страны, и при этом не может доказать озвученные аргументы. И если сейчас государство накажет ее за откровенную ложь, то Гахраманлы предстанет в лике мучеников за правду. Как так? И как поступать в этом случае с такими, как Гахраманлы. Дилемма, неразрешимая дилемма. Так может быть сами дипмиссии подскажут, как поступать с некомпетентными «экспертами», лишенными меры ответственности за свои слова и поступки.

Чем Мирвари Гахраманлы отличается от самих нуворишей? Нувориш – лицо разбогатевшее на спекуляциях. И вот Мирвариш – такое же социальное явление, вредный выброс, это такое же лицо, заработавшее политические дивиденды на спекуляциях, лживой критике и манипуляциях популизмом. Мы надеемся, что больше госпожа Мирвари Гахраманлы не будет отнимать наше время. В стране и без нее немало проблем. Реальных проблем – социальных и политических. И советуем ей впредь заняться самообразованием и прислушиваться к оценкам компетентных и образованных экспертов…