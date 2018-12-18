«Азербайджанские железные дороги» обещают избавиться от бомжей и попрошаек

Администрация Азербайджанских железных дорог принимает меры по правовому решению проблемы бомжей на бакинском вокзале, сообщила haqqin.az глава отдела по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Севиндж Гадирова.

Это решение было принято после опубликованной в haqqin.az статье о заполонивших вокзал разного рода маргиналов - попрошаек, бомжей, алкоголиков и др.

С.Гадирова отметила, что руководство АЖД согласно с тем, что, кроме граждан, приобретающих билеты, пассажиров, ожидающих свой поезд, а также провожающих их, в помещениях вокзала никого быть не должно.

«Мы намерены усилить охрану вокзала и создать такие условия, чтобы прибывающие или отъезжающие пассажиры никаких неудобств не испытывали. Проблема маргиналов должна решаться в правовых рамках, и эта задача в скором времени буде выполнена», - обещала сотрудница администрации.