Отдел информации 16:14

Компания VMF, входящая в группу компаний ANS, начала производство часов в Азербайджане. Об этом было объявлено на презентации первых часов компании VMF, выпущенных в честь 100-летнего юбилея независимости Азербайджана.

Мужские и женские часы дизайна VMF привлекают внимание своим названием и состоят из коллекций Klassik, Ənənə, Miras, İdman və Şəhər. В эти коллекции включены часы Muğam, Ulduz, Miras, İrs, Tor, Eleqant, Naxış, Mirvari, Bulvar, Azman и Balans. Автором идеи создания часов VMF стал глава группы компаний ANS, основатель компании VMF Вахид Мустафаев. Иностранные специалисты уже оценили дизайн его часов. На первом этапе часы будут собираться за границей, затем компания VMF завезет сборочную линию в Азербайджан и производство часов будет продолжено в нашей стране. Цена на новые часы будет выгодной и начнется от 60 манатов.

Дизайн, красота и надежность этих часов показывает, что они будут востребованы не только в Азербайджане, но и за рубежом. В целом, эти часы уже можно приобрести в фирменных бутиках VMF, и они могут стать лучшим подарком к Новому году. На презентации, в которой приняли участие известные общественные деятели, деятели культуры и представители общественности, Вахид Мустафаев заявил, что эти часы станут залогом успеха. «Наша компания VMF вот уже почти 20 лет достойно представляет в Азербайджане самые передовые часы производства Швейцарии и Японии. На протяжении всех этих лет мы успешно прошли в Европе и Азии курсы по часоведению. Вплотную ознакомились с различными по цене и сложности часами, однако так и не нашли часы, которые нам самим хотелось бы надеть. Мы хотели часы, которые соответствовали бы нашему бизнесу и образу жизни. И наконец мы сами создали такие часы. Не упустите часы VMF – залог успеха», - сказал Вахид Мустафаев.