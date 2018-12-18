Новый концептуальный магазин Bakcell в центре Баку фото; видео
Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell открыла новый концептуальный магазин в центре Баку - на площади Фонтанов.
Новый магазин, созданный в соответствии с совершенно новой и инновационной концепцией, объединяет в себе такие функции, как продажа мобильных устройств, номеров и аксессуаров, а также клиентские услуги.
«Bakcell предлагает высокое качество услуг и самую скоростную мобильную сеть по очень выгодным ценам. Мы делаем все возможное, чтобы услуги и продукты Bakcell были максимально доступны как жителям Баку, так и абонентам, проживающим в других регионах Азербайджана.
В этом году мы открыли новые магазины и сервисные центры в различных регионах страны, и сегодня мы рады представить вам наш новый магазин, созданный по совершенно новой концепции. В будущем мы собираемся значительно увеличить количество подобных магазинов», - отметил главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс.
По случаю открытия нового магазина, расположенного по адресу: ул. Гаджи Зейналабдина Тагиева, 19 (площадь Фонтанов), компания Bakcell объявила о начале уникальной кампании.
«Каждый, кто приобретет мобильный телефон в новом магазине до конца декабря 2018 года, будет говорить по телефону бесплатно и получать бесплатный интернет в течение всего следующего года», - добавил господин Беккерс.
Отметим, что по условиям кампании, с покупкой любой модели мобильного телефона абоненты Bakcell получат бесплатные и безлимитные звонки внутри сети на целый год. Кроме этого, им будет предоставляться 4 Гигабайта интернета каждый месяц в подарок. После использования подарочного интернета стоимость одного гигабайта будет составлять всего 0,25 AZN. Также интересные подарки ждут клиентов, купивших телефонные аксессуары в новом магазине.
Bakcell продолжит расширять охват своей телекоммуникационной сети, а также сеть дилерских магазинов и центров клиентского обслуживания, чтобы услуги самого высокого качества и самый скоростной мобильный интернет в Азербайджане стали еще доступнее для жителей всех регионов страны.