16:46

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell открыла новый концептуальный магазин в центре Баку - на площади Фонтанов.

Новый магазин, созданный в соответствии с совершенно новой и инновационной концепцией, объединяет в себе такие функции, как продажа мобильных устройств, номеров и аксессуаров, а также клиентские услуги. «Bakcell предлагает высокое качество услуг и самую скоростную мобильную сеть по очень выгодным ценам. Мы делаем все возможное, чтобы услуги и продукты Bakcell были максимально доступны как жителям Баку, так и абонентам, проживающим в других регионах Азербайджана.

В этом году мы открыли новые магазины и сервисные центры в различных регионах страны, и сегодня мы рады представить вам наш новый магазин, созданный по совершенно новой концепции. В будущем мы собираемся значительно увеличить количество подобных магазинов», - отметил главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс. По случаю открытия нового магазина, расположенного по адресу: ул. Гаджи Зейналабдина Тагиева, 19 (площадь Фонтанов), компания Bakcell объявила о начале уникальной кампании. «Каждый, кто приобретет мобильный телефон в новом магазине до конца декабря 2018 года, будет говорить по телефону бесплатно и получать бесплатный интернет в течение всего следующего года», - добавил господин Беккерс.