В Министерстве обороны Азербайджана под руководством министра генерал-полковника Закира Гасанова состоялось расширенное заседание, посвященное итогам подготовки войск в 2018 учебном году и предстоящим задачам в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

На заседании коллегии были заслушаны доклады за отчетный период о работах, проведенных в сфере армейского строительства, и задачах, выполненных по основным направлениям деятельности, также были обсуждены реформы, проведенные за последнее время, состояние боевой подготовки войск, служебные и другие вопросы.

Министр обороны выступил с докладом об итогах служебной и боевой подготовки в 2018 году, а также задачах на 2019 учебный год.

З.Гасанов, проанализировав проделанные в текущем году работы, довел до внимания вопросы боевой подготовки, морально-психологического состояния личного состава и всестороннего обеспечения системы обороны.

Согласно приказу министра обороны, были награждены военнослужащие, отличившиеся по итогам боевой подготовки в 2018 учебном году, им были вручены ценные подарки. Группе офицеров было присвоено звание «полковник».