Грузинского певца раскритиковали за выступление перед Путиным

Известный грузинский оперный певец Паата Бурчуладзе подвергся критике на родине за выступление в концертном зале в Санкт-Петербурге перед президентом РФ Владимиром Путиным. В ответ певец назвал критику в свой адрес неприемлемой и призвал своих оппонентов направить силы "на спасение Грузии...", передает РИА "Новости".

15 декабря в Санкт-Петербурге состоялся гала-концерт по случаю 80-летия художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии Юрия Темирканова. На мероприятии присутствовал и российский лидер Владимир Путин. Бурчуладзе подвергся нападкам со стороны представителей грузинской власти и оппозиции за то, что выступил перед российским президентом.

"Я всю жизнь служил своей стране, как мог. Получил много тепла и любви, за что всех благодарю... Лучше пусть потраченные деньги, время и усилия за возведение против меня кампании направят на спасение страны, которая разрушается", - приводят слова Бурчуладзе грузинские СМИ.

Бурчуладзе отметил, что нападки и агрессия на родине его встревожили, однако он не удивлен такой реакции, поскольку ранее его неоднократно незаконно обвиняли в предательстве.