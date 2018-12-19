Reuters: США выводят войска из Сирии
США рассматривают возможность полного вывода своих войск из Сирии. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.
Вопрос о выводе американских войск обсуждается руководством США в условиях завершения кампании по освобождению сирийской территории, захваченной террористической группировкой "Исламское государство".
Reuters отмечает, что ранее министр обороны США Джеймс Мэттис выступал в поддержку сохранения американского военного присутствия в Сирии. В августе Мэттис заявил, что Соединенные Штаты приступят к выводу своих войск из Сирии после того, как террористическая группировка "Исламское государство" будет разгромлена, а женевский процесс по мирному урегулированию сирийского кризиса наберет обороты.