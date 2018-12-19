Reuters: США выводят войска из Сирии

США рассматривают возможность полного вывода своих войск из Сирии. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.

Вопрос о выводе американских войск обсуждается руководством США в условиях завершения кампании по освобождению сирийской территории, захваченной террористической группировкой "Исламское государство".