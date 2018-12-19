Российский рубль дешевеет к евро и доллару

Российская национальная валюта дешевеет к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже. Курс европейской валюты впервые с 9 ноября 2018 года превысил 77 рублей, пишет «Росбалт».

Курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос на 42 копейки и достиг 67,7025 рубля.

Российская валюта слабеет в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. Кроме того, дополнительное давление на рубль оказывают цены на нефть, обвалившиеся вчера до минимумов с прошлого года.