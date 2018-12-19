Эльмар Мамедъяров создал переполох в Ереване
Не успела утихнуть паника в Ереване, вызванная заявлением начальника Госпогранслужбы Азербайджана генерал-полковника Эльчина Гулиева о размещении погранвойск на некоторых постах на границе с Арменией, как высказывания главы азербайджанского МИД Эльмара Мамедъярова создали в Армении новый переполох.
Напомним, накануне на приеме для руководителей дипломатического корпуса, посвященном итогам 2018 года, Эльмар Мамедъяров заявил о достижении взаимопонимания с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в ходе переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию в Милане.
После этого заявления в Армении оппозиционные Николу Пашиняну партии забили тревогу. Посыпались обвинения о якобы заключении Пашиняном тайного соглашения с властями Азербайджана в связи с карабахским урегулированием.
В частности, вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов заявил о том, что в последнее время из Баку звучат «беспокоящие заявления», а новые власти хранят молчание, вместо того чтобы на них ответить. По его мнению, и.о. премьер-министра обязан ответить на заявления президента Азербайджана и уяснить, что же означают эти самые заявления.
По словам Шармазанова, армянские власти никак не отреагировали на эти заявления, которые вызывают озабоченность, особенно в контексте заявлений Мамедъярова по итогам миланской встречи.
"Фактически есть два варианта – отказ от силового решения или "многоточие". Однако, учитывая заявление И.Алиева и отсутствие реакции армянских властей, возможен второй вариант", - сказал Шармазанов.
МИД Армении также прокомментировал заявление главы азербайджанского внешнеполитического ведомства о том, что в Милане впервые за долгое время он достиг взаимопонимания с Зограбом Мнацаканяном. Было отмечено, что в соглашениях, достигнутых между министрами двух стран, не было ничего тайного, и эти договоренности были опубликованы на сайте МИД.
"Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров договорились продолжить встречи, сохраняя сформировавшуюся динамику. Еще одна договоренность была достигнута в отношении совместного заявления глав МИД Армении и Азербайджана, а также руководителей делегаций стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Заявления подобного формата долгое время добиться не удавалось, однако в Милане это стало возможно», - заявила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.
Нагдалян также напомнила, что договоренности в Милане подтверждают взаимопонимание, достигнутое в Душанбе – интенсивно работать над снижением напряжения в зоне конфликта и подготовкой народов к миру. В вопросе подобных сложных вопросов сохранение не конфронтационной, не враждебной тональности в публичных заявлениях - это уже хорошо, отметила Нагдалян.