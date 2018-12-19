Эльмар Мамедъяров создал переполох в Ереване

Отдел информации 19 декабря 2018, 18:51

Не успела утихнуть паника в Ереване, вызванная заявлением начальника Госпогранслужбы Азербайджана генерал-полковника Эльчина Гулиева о размещении погранвойск на некоторых постах на границе с Арменией, как высказывания главы азербайджанского МИД Эльмара Мамедъярова создали в Армении новый переполох. Напомним, накануне на приеме для руководителей дипломатического корпуса, посвященном итогам 2018 года, Эльмар Мамедъяров заявил о достижении взаимопонимания с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в ходе переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию в Милане.

После этого заявления в Армении оппозиционные Николу Пашиняну партии забили тревогу. Посыпались обвинения о якобы заключении Пашиняном тайного соглашения с властями Азербайджана в связи с карабахским урегулированием. В частности, вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов заявил о том, что в последнее время из Баку звучат «беспокоящие заявления», а новые власти хранят молчание, вместо того чтобы на них ответить. По его мнению, и.о. премьер-министра обязан ответить на заявления президента Азербайджана и уяснить, что же означают эти самые заявления. По словам Шармазанова, армянские власти никак не отреагировали на эти заявления, которые вызывают озабоченность, особенно в контексте заявлений Мамедъярова по итогам миланской встречи. "Фактически есть два варианта – отказ от силового решения или "многоточие". Однако, учитывая заявление И.Алиева и отсутствие реакции армянских властей, возможен второй вариант", - сказал Шармазанов.