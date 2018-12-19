Пашинян о договоренностях с Азербайджаном

«Когда азербайджанская сторона делает какие-то комментарии, которые содержат в себе оптимистические элементы, честно говоря, меня удивляют комментарии ряда армянских аналитиков. Первым предположением является то, что здесь налицо какой-то заговор. А почему не рассматривается такой вариант, что, может, правительству Армении удалось привести убедительные доводы? В ночь, когда я из Санкт-Петербурга прибыл в Гюмри, пресс-служба президента Азербайджана распространила сообщение касательно того, что состоялся разговор. Кстати, мы договорились, что будем предоставлять подобные короткие сообщения, и тот факт, что первыми распространили сообщение они, то можно сделать из этого большие выводы. Вновь повторяю, что любой человек может изучить сказанное мной – ни одно правительство Армении ещё не было столь прозрачным в вопросе Карабах а, как наше правительство. Хочу обратить внимание всех на тот факт, что я не принимал участия в каком-либо официальном переговорном процессе. Я вообще не участвовал ни в каком переговорном процессе. Дважды мы провели небольшой разговор с Ильхамом Алиевым», – заявил сегодня и.о. премьер-министра Никол Пашинян, комментируя заявление главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова о достижении взаимопонимания в вопросе урегулирования карабах ского конфликта с министром иностранных дел РА Зограбом Мнацаканяном в Милане. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на panorama.am.

«В Милане главы МИД Армении и Азербайджана согласовали заявление, было отмечено, что этого не удавалось сделать на протяжении долгого времени и, наконец, было согласовано. Было сделано множество подобных заявлений за последние 24-25 лет. Активность такая, как вам известно. Если сравнивать с прошедшими 25 годами, то активность можно считать чуть выше низкой», – заявил и.о. премьер-министра.

И.о. премьер-министра Армении прокомментировал и заявление властей Азербайджана об освобождении 11 тысяч гектаров на границе между Нахчыванской Автономной Республикой и Арменией: «Позиционные передвижения в нахчыванском направлении, которые произошли, 95% из них произошли в период с февраля по май. Если что-то и было, то оно имело место именно в эти месяцы».