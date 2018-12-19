В Китае решили ослабить налоговую нагрузку на граждан

Власти Китая готовят новые правила налоговых вычетов, нацеленные на снижение налоговой нагрузки на физических лиц.

По данным The Paper, новые меры будут представлены в конце декабря, а вступят в силу уже с 1 января 2019 года.

Как следует из проекта правил, граждане КНР смогут воспользоваться шестью новыми специальными вычетами — на образование детей, повышение квалификации, основное медицинское обслуживание, проценты по жилищным кредитам, аренду жилья и уход за престарелыми. И это в дополнение к действующей сейчас личной льготе по подоходному налогу в размере 5 тыс. юаней.

Кроме того, граждане страны будут вправе — единовременно — получить вычет в размере 12 тыс. юаней в год, если они платят кредит на свое первое жилье.