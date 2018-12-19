Ильхам Алиев выделил деньги малообеспеченным семьям

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о предоставлении единовременной помощи малообеспеченным семьям, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, поручено выплатить к 28 декабря 2018 года каждой семье, получающей адресную государственную социальную помощь, единовременную помощь в размере 100 манатов по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Для финансирования единовременной помощи из неизрасходованного остатка средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для адресной государственной соцпомощи и социальных пособий, выделено 5 миллионов манатов.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено обеспечить перевод единовременной помощи на счета семей, получающих адресную государственную социальную помощь, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.