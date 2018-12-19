Сирийцы и иракцы в очереди за азербайджанским гражданством

Эксперт отмечает, что гражданство было предоставлено в основном бывшим подданным России и Грузии. Однако среди подававших заявку есть граждане Афганистана, Ирака, Сирии и других арабских государств.

В 2018 году 58 иностранцев получили азербайджанское гражданство, еще двум лицам оно было восстановлено. Об этом haqqin.az сообщил эксперт в области миграции Азер Аллахверанов.

Право временного проживания (от 6 месяцев до одного года) в этом году получили 26 тысяч иностранцев. В большинстве своем это граждане РФ, Турции, Грузии, Ирана и Великобритании. Несколько меньше жителей Туркменистана, Индии и Китая.

«С этого года Азербайджан показал положительное сальдо в сфере миграции. Право постоянного места жительства было предоставлено 2599 иностранцам из РФ, Грузии, Турции, Украины, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Ирана и Пакистана, и это почти на 1500 человек больше, чем получившие право на ПМЖ за рубежом азербайджанские граждане», - подчеркнул А.Аллахверанов.

Число иностранцев, зарегистрированных по месту жительства (при проживании до 3 месяцев), составило 602 тысячи 633 человека. Из них 286 тысяч - граждане РФ, Грузии, Турции, Саудовской Аравии и ИРИ.

Разрешение на работу в рамках государственной квоты на иностранных работников было предоставлено 4423 иностранцам. Всего же квота составляла 7 тысяч. Число иностранцев, работающих в сферах, не требующих получения официального разрешения, составило 30 тысяч (включая получивших рабочую визу). Эти работники проходили регистрацию в Государственном фонде социальной защиты Минтруда Азербайджана.

Эксперт также сообщил, что 76 иностранцев на сегодняшний день получили в Азербайджане официально убежище. Это в основном граждане Ирана и Афганистана. Еще 1600 человек получили так называемое территориальное убежище, а официальный статус беженца им был предоставлен различными международными организациями - Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и др.

В 2018 году 15111 иностранцев в разной степени нарушили миграционные правила пребывания на азербайджанской территории. Среди нарушителей граждане РФ, Турции, Грузии, Ирана и Индии.