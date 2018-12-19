После «развода» с ЕС Британия ужесточит миграционную политику

Глава МВД Британии Саджид Джавид подтвердил планы Лондона ужесточить миграционную систему после Brexit в 2019 году.

В основу реформы будет заложен анализ профессиональных навыков мигрантов, чтобы определить их возможный вклад в британскую экономику.

Среди возможных мер Кабмин Британии рассматривает ужесточение режима пропуска на границе и введение новых виз для трудовых мигрантов.

«Новый способ въезда в страну и отказ от ограничений на количество трудовых мигрантов позволят Великобритании привлекать столько людей, сколько требуется для развития бизнеса», — заявил министр РИА Новости.

Предполагается также, что после Brexit Британия не будет принимать от мигрантов идентификационные карты, выданные странами ЕС, а также введет на границе проверку по базам данных биометрической информации.