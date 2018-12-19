Найдено лекарство от болезни Стивена Хокинга

Ученые Альбертского университета (Канада) нашли препарат, который значительно замедляет развитие бокового амиотрофического склероза, или болезни Лу Рерига, которой страдал британский физик-теоретик Стивен Хокинг.

Существующие методы останавливают прогрессирование этого нейродегенеративного заболевания всего лишь на несколько месяцев. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте университета.

Препарат, называемый телбивудином, действует на фермент SOD1, который у 20 процентов больных наследственной формой амиотрофического склероза, функционирует неправильно. SOD1, или супероксиддисмутаза-1 участвует в обезвреживание одной из активных форм кислорода — супероксид-анионов. Дефектный фермент обладает токсические свойствами, повреждая гибель двигательных нейронов.