Трамп заявил, что Мексика заплатит за стену на границе

Пришедшее на смену NAFTA торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой все-таки заставит латиноамериканскую страну платить за «мексиканскую стену», заявил президент США Дональда Трамп.

По его словам, в соглашение USMCA заложено большее поступление денег в бюджет США, которые и будут направлены на защиту от мигрантов и наркотрафика.

«Мексика платит за стену посредством нового USMCA, заменившего NAFTA! Намного больше денег поступает в США. В связи с невероятными угрозами на границе, включая масштабный приток наркотиков и преступников, вооруженные силы США построят стену!» — написал Трамп в Twitter.

Он также выразил уверенность, что демократы пойдут на компромисс по бюджету и согласятся выделить на стену необходимую сумму. В противном случае Трамп готов приостановить работу правительства.

Построить стену между Мексикой и США Трамп обещал еще во время предвыборной кампании в 2016 году. Став президентом, он объявил массовый приток мигрантов к границам США «попыткой вторжения».