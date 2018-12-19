Добыча биткоина стала убыточной

Майнинг биткоина стал убыточен, поскольку затраты на добычу этой криптовалюты начали превышать ее курс. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на майнинговые компании и частных майнеров.

Так, например, было приостановлено строительство крупнейшего предприятия по добыче биткоинов в Великобритании, а китайские производители майнингового оборудования Ebang, Canaan и Bitmain, которые собирались провести размещение бумаг на бирже в Гонконге, отложили IPO.

Компания Nvidia, которая продавала видеокарты для майнинга, закрыла свое криптоподразделение. Американская майнинговая компания Gigawatt в ноябре подала заявление на банкротство.

Для того, чтобы майнеры выходили в безубыток, стоимость биткоина должна составлять как минимум 5 тысяч долларов, пишет FT со ссылкой на неназванных экспертов. По состоянию на 19 декабря его курс находится в районе 3,8 тысячи долларов.

В декабре 2017 года курс биткоина на некоторых криптовалютных биржах превышал 20 тысяч долларов. Нынешнее падение составляет около 80 процентов от максимальной стоимости монеты.