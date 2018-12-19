США расширили санкции против России

Минфин США расширил санкции против России, передает РИА "Новости".

В частности, под ограничения попали 18 россиян, агентство новостей ФАН, ООО "Экономика сегодня", ООО "Невские новости" и ресурс usareally.com в рамках закона CAATSA.

Кроме того, под санкциями оказались Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых на Западе подозревают в отравлении Скрипалей.

Также в "черный список" внесли сотрудницу компании Project Lakhta Елену Хусяйнову.

В то же время Минфин США намерен через 30 дней отменить ограничения в отношении En+, "Русала" и "Евросибэнерго".