Российский МИД поставил Пашиняна в тупик

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не понимает, о каком давлении на Ереван со стороны США заявляет российская сторона. С таким заявлением он выступил в среду, передает «Интерфакс».

Ранее заместитель главы МИД России Григорий Карасин, комментируя октябрьский визит в Армению советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, заявил РИА "Новости", что Москва рассчитывает на то, что власти Армении найдут «мужество противостоять шантажу и давлению со стороны США».

«Честно говоря, у меня возник вопрос, о каком давлении и шантаже идет речь? Я попытаюсь узнать у российских коллег, на чем основана эта информация. Армения ведет самостоятельную политику и продолжит ее вести», — указал Пашинян.