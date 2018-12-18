Татевик Ревазян и Ариф Мамедов выпили по чашке кофе и разошлись

Глава комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян рассказала о своей встрече с азербайджанским коллегой Арифом Мамедовым во время 12-дневной командировки в Париж, Брюссель и Копенгаген.

Ревазян пояснила, что знакомство с азербайджанским коллегой состоялось в рамках встречи глав комитетов гражданской авиации разных стран. Она была незапланированной, они пили кофе, знакомились и не обсуждали каких-либо вопросов.

«Представляете в комнате главы разных государств, я убегаю, и присутствует глава гражданской авиации Азербайджана, а мы – нет. Мы занимаемся безопасностью полетов и не имеем права показывать, что есть место политике», — сказала Ревазян изданию «Yerkir.am».

Глава комитета гражданской авиации Армении отметила, что исходя из соображений безопасности, нужно сохранять нормальные отношения как с Турцией, так и с Азербайджаном, так как самолеты пролетают через их территорию и обратно.

Татевик Ревазян также добавила, что вместе с Мамедовым они не обсуждали полеты самолетов в Карабах.