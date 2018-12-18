События последнего времени стали для американо-турецких отношений испытанием на прочность. По мнению многих аналитиков как в США, так и в Турции для поддержания устойчивых двусторонних отношений требуется их серьезное переосмысление. Эти и другие злободневные для Турции вопросы haqqin . az обсудил с заместителем председателя фракции правящей в стране Партии справедливости и развития Джахитом Озканом.

- Отношения между двумя союзниками по НАТО-США и Турцией в последнее время оставляют желать лучшего. Как вы думаете, возможны ли все же перемены в сторону потепления?

- Все государства исходят исключительно из своих интересов. Это политическая аксиома. Каждая страна, конечно, стремится выстраивать свои взаимосвязи на принципах доверия. Но когда оказывается, что партнеру твои интересы абсолютно безразличны, ничего другого не остается, как самим позаботиться об их защите.

Наши отношения с США в течение многих лет основывались на доверии и неукоснительном выполнении союзнических обязательств. Но в последние годы Штаты стали не только пренебрегать своими союзническими обязательствами, но и, по сути, принялись помогать врагам Турции.

Наша страна как член НАТО всегда уважала интересы США в Ближневосточном регионе и добросовестно исполняла свой союзнический долг. А вот Вашингтон начал поставлять оружие курдским террористическим организациям в Сирии, полноценно их поддерживать, более того, укрывать у себя членов террористической организации FETO и допускать многие другие отнюдь не дружественные по отношению к Турции действия. В конце концов нам надоело такое пренебрежительное отношение союзника, и мы стали жестко отстаивать свои интересы. И как только Турция взяла на вооружение такую политику, пошли обиды, упреки, шантаж, санкции. Между прочим, во время холодной войны Турция наряду с США отстаивала позиции западного блока в борьбе с коммунизмом. И где благодарность Запада? Разве так строится союзничество?

- Турция много раз призывала США экстрадировать Фетхуллаха Гюлена, но Вашингтон пока его Анкаре не выдает. В чем, по-вашему, причина такой позиции американцев?

- Эта позиция непонятна и нам. Турция всегда помогала США в борьбе с терроризмом, однако сейчас, укрывая лидера экстремистской FETO у себя в Пенсильвании, Штаты демонстрируют свою неискренность. Может, не все так просто в их борьбе с террором? Не случайно авторитет США среди нашего народа упал. Многие давно не верят в равноправное союзничество с ними. Все эти враждебные шаги США внимательно отслеживаются, и мы делаем соответствующие выводы.

Как можно верить США после того, как они передают вооружения курдским террористическим отрядам, которые потом их используют против наших солдат, военнослужащих НАТО? Где такое видано, чтобы страна-союзник вооружала врагов своего партнера? Поэтому, нравится это кому-то или нет, мы и впредь будем отстаивать свои интересы. И в этом нас поддерживают многие союзники, в том числе братский Азербайджан.

- Какова реакция Анкары на резкие заявления Вашингтона и НАТО по поводу контракта вашей страны с Россией на поставку ракетных установок С-400?

- Наш президент уже поставил точку в этом вопросе. Никто не вправе указывать нам, у какой страны приобретать оружие. Многие годы Турция просила союзников по НАТО о поставках комплексов Patriot, но понимания с их стороны не дождалась. Учитывая, что мы находимся в таком опасном регионе, оставлять наше небо незащищенным недопустимо. Поэтому и предложили России продать нам системы С-400, на что был получен положительный ответ. Теперь США, видите ли, недовольны. И сколько лет мы должны были ждать Patriot?

Так что, обвиняя нас в чем-то, пусть Вашингтон и Брюссель прежде задумаются, почему Турция пошла на такую сделку.

Россия наш сосед, и в наших интересах укреплять взаимодействие с этой страной во всех областях. Нам уже известно, кем была инициирована напряженность в турецко-российских отношениях – террористы из FETO при поддержке своих западных покровителей сделали все, чтобы их испортить. Славу Богу, нашим лидерам хватило мудрости, чтобы избежать полного кризиса.

Ну а что касается вооружения, то 80% всех потребностей наших ВС Турция удовлетворяет сама. Вместе с тем, для укрепления безопасности нашей страны мы продолжим закупки современных вооружений, и в этом вопросе не собираемся себя ограничивать – что и у какой страны покупать. И навязываться тоже никому не будем. Готовы дружить с каждым, кто хочет быть нам искренним другом. Турция - большая страна региона, и тот, кто будет с ней взаимодействовать, окажется в выигрыше.

- Однако у Турции есть еще один сосед, который постоянно выдвигает ей немыслимые условия для установления отношений. И это Армения…

- Как известно, в Турции проживает немало армян. Это наши граждане и между турецким и армянским народами нет никакой вражды. Достаточно прогуляться по армянским кварталам Стамбула, чтобы убедиться, как вольготно армяне себя чувствуют в Турции. Для них созданы все условия, и турецкий народ считает их частью своего общества. Более того, из-за нынешнего ужасного экономического положения Армении десятки тысяч граждан этой страны работают в Турции и тем самым кормят свои семьи. Так что это неверное представление, что турки и армяне враги.

Вражду сеют власти Армении, которые продолжают свою агрессивную политику против братского Азербайджана, продолжают оккупацию его территорий. Мы неоднократно заявляли, что готовы установить с Арменией нормальные отношения, если она прекратит оккупацию азербайджанских земель, не будет выдвигать необоснованные условия Турции. Президент Эрдоган много раз говорил, что если у Армении есть вопросы по так называемому "геноциду", давайте откроем наши архивы, исследуем этот вопрос. Мы готовы к этому всегда, но от Армении мы так и не услышали внятного ответа. Теперь чуть ли не весь мир говорит, что к власти в этой стране пришли демократы, но я не могу понять, о какой демократии может идти речь, если и новые власти удерживают в оккупации чужие территории, оправдывают политику этнических чисток против братского Азербайджана. Так что все зависит от Армении: если она действительно хочет мира в регионе и дружбы со своими соседями, то пусть разберется в самой себе.

- Турция уже более 50 лет ждет вступления в Евросоюз. Сколько еще может продлится это ожидание?

- Это еще одно проявление двойных стандартов западного мира. Турция выполнила все свои обязательства для вступления в ЕС, но каждый раз перед нами ставят новые условия. Так что здесь дело не в самой Турции, а в ее принадлежности мусульманскому миру. Евросоюз всеми своими действиями показывает, что он превратился в христианский клуб и не хочет допускать такую крупную мусульманскую страну, как Турция, в эту организацию. Несмотря на все кризисы, с которыми сейчас сталкивается Европа, Турцию не хотят принимать в ЕС. А ведь если бы она являлась членом этой структуры, возможно, многих кризисных ситуаций можно было бы избежать. Но мы не жалеем, что осуществили реформы, которые были условием для вступления в ЕС - они были полезны для турецкого народа. В то же время, если Евросоюз продолжит свою антитурецкую политику, мы будем вынуждены провести референдум о целесообразности вступления в эту структуру.