Отдел информации 01:30

В Эстонии задержаны сразу десять бывших сотрудников местного отделения банка Danske Bank, заявил на пресс-конференции глава Центральной криминальной полиции Айвар Алавере. По его словам, задержанные ранее работали в подразделении Danske Bank, оказывающем услуги VIP-клиентам (Private Banking), и могут быть причастны к отмыванию проходивших через банк крупных сумм. Общая сумма отмытых при содействии задержанных средств оценивается в €300 млн, деньги выводились из Азербайджана и Грузии.

Имена задержанных названы не были, отмечается лишь, что среди них нет бывшего главы эстонского отделения Danske Bank Айвара Рехе. Генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг, также принимавшая участие в пресс-конференции, заявила, что все задержанные были ранее клиент-менеджерами Danske Bank, в чьи обязанности входила борьба с отмыванием денег. В сентябре газета Financial Times сообщала, что только за один год через эстонское отделение Danske Bank было проведено $30 млрд нерезидентов, в основном граждан России и других государств — бывших республик СССР.