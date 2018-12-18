300 миллионов евро вывезли из Азербайджана и Грузии Арестованы 10 менеджеров банка
В Эстонии задержаны сразу десять бывших сотрудников местного отделения банка Danske Bank, заявил на пресс-конференции глава Центральной криминальной полиции Айвар Алавере. По его словам, задержанные ранее работали в подразделении Danske Bank, оказывающем услуги VIP-клиентам (Private Banking), и могут быть причастны к отмыванию проходивших через банк крупных сумм.
Общая сумма отмытых при содействии задержанных средств оценивается в €300 млн, деньги выводились из Азербайджана и Грузии.
Имена задержанных названы не были, отмечается лишь, что среди них нет бывшего главы эстонского отделения Danske Bank Айвара Рехе.
Генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг, также принимавшая участие в пресс-конференции, заявила, что все задержанные были ранее клиент-менеджерами Danske Bank, в чьи обязанности входила борьба с отмыванием денег.
В сентябре газета Financial Times сообщала, что только за один год через эстонское отделение Danske Bank было проведено $30 млрд нерезидентов, в основном граждан России и других государств — бывших республик СССР.
Перлинг также отметила, что в рамках расследования дела был наложен арест на активы стоимостью более €1 млн. Число задержанных, по ее словам, может увеличиться.
Участники пресс-конференции особо отметили, что большинство задержанных упоминались в заявлении главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, требовавшего от прокуратуры Эстонии возбудить уголовное дело о крупном отмывании денег в эстонском отделении Danske Bank в отношении 26 сотрудников банка. В то же время и Перлинг, и расследующий «дело Danske Bank» госпрокурор Марек Вахинг подчеркнули, что расследование было начато еще до обращения Браудера. По словам Вахинга, оно лишь подтвердило, что следствие «находится на верном пути».
В середине сентября на фоне скандала с отмыванием денег через эстонское отделение Danske Bank подал в отставку главный исполнительный директор кредитной организации Томас Борген. Тогда же совет директоров и исполнительный совет банка приняли решение отказаться от выручки в размере 1,5 млрд датских крон (почти €200 млн), полученной от проведенных сомнительных сделок в эстонском филиале. Эти деньги переведут создаваемому независимому фонду, который будет заниматься поддержкой инициатив по борьбе с международной финансовой преступностью.